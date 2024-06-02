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3年前ほどに10000円くらいで購入したものです。ほぼ新品なのでお得です。もうテニスをしないため出品します。大会等でしか使っていないためとても状態がいいです。防水機能付きで、雨が降っても中の荷物が濡れなくてとても良かったです。値下げ不可用途···軟式・ソフトテニス種類···ラケットバッグ