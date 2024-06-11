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マスコレ　仮面ライダーファイズ
商品番号 J41027427125
商品名

マスコレ　仮面ライダーファイズ
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 1,562 円
在庫状況 あり

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商品詳細

仮面ライダーマスクコレクションマスコレ仮面ライダーファイズ　ブラスタモード　発光台座仮面ライダーカイザ仮面ライダーデルタオートバジン上記4個セット　バラ売り不可ファイズブラスターはvol.3のシークレットで貴重な物です　発光動作も問題ありません4個全て目立った傷や破損などありません　発光台座の電池は抜いて発送させていただきます4666→4111円　これ以上値下げするつもりはありませんフィギュアシリーズ···仮面ライダー
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