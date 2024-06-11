マスコレ　仮面ライダーファイズ

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商品詳細
仮面ライダーマスクコレクションマスコレ仮面ライダーファイズ ブラスタモード 発光台座仮面ライダーカイザ仮面ライダーデルタオートバジン上記4個セット バラ売り不可ファイズブラスターはvol.3のシークレットで貴重な物です 発光動作も問題ありません4個全て目立った傷や破損などありません 発光台座の電池は抜いて発送させていただきます4666→4111円 これ以上値下げするつもりはありませんフィギュアシリーズ···仮面ライダー
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