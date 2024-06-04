【非売品／新品】 2016 鷹の祭典 ソフトバンクホークス／トートバッグ

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ご覧いただきありがとうございます。\u003c商品紹介\u003e・福岡ソフトバンクホークス、2016年鷹の祭典にて、みずほプレミアムシート/コカ・コーラシート限定で配布された、貴重な限定トートバッグです。・重量750ｇ超！かなり頑丈なつくりとなっております。・野球観戦のみならず、普段使いにも重宝される逸品です。☆2016年7月19日限定鷹の祭典プレミアムトートバッグです☆2016年7月19日限定で、みずほプレミアムシートのシーズンシート所有者しかもらえないとってもレアなトートバッグです☆\u003cサイズ\u003e・タテ36×ヨコ48×マチ14cm大きめで、メガホンやその他応援グッズなどたっぷり持ち運べるサイズ。仕様:外ポケット6個、内ポケット2個中に携帯や小物を入れられるポケットあり。外はデザイン切り替え部分がポケットになっていて便利です◎色:写真どおりのパキッとした青活用してくださる方がいらっしゃいましたら幸いです。気になる点や値下げ希望がございましたら、コメントお願いします！他に出品している商品とのまとめ買いも大歓迎です！早い者勝ちです。野球チーム···福岡ソフトバンクホークス種類···その他