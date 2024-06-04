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- adidas ライトスウェットフードSALジャケット☆8.250円☆Sサイズ
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商品詳細
☆メーカー：adidas（アディダス）☆商品名：freefootballライトスウェットフードSALジャケット☆参考価格：8.250円☆商品番号：S92499☆サイズ：Sサイズ（身長：162-168・タグ表記サイズとなります。）☆カラー：写真画像参照(写真画像と現物では色合いに多少の違いが生じる場合がございますが、現物を優先させて頂きます)☆商品状態：未使用D160131
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