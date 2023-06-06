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元北海道日本ハムファイターズ11大谷翔平選手直筆サイン入りレプリカキャップ
商品番号 N74283678684
商品名

元北海道日本ハムファイターズ11大谷翔平選手直筆サイン入りレプリカキャップ
ブランド名 デサント
特別価格 税込 30,239 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DESCENTE製のレプリカキャップに直筆サインして頂きました　今と違うサインですので　貴重だと思います　商品の状態写真見て判断して下さい　ビニール袋に入れて暗い所で保管していました
http://narcologia.ru/goods/assessor179503.html
http://narcologia.ru/goods/browse241091.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric433745.html
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