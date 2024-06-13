MIZUNO PRO ミズノプロ 木製 実使用 サイン入り トレーニングバット

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購入前に必ずプロフィールを読んで頂き、納得頂けた方のみご購入よろしくお願い致します。早い者勝ち！コメントなしで即購入OKです！売れない場合は徐々に値段を下げていきますので早い購入をオススメ致します^^〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜【商品詳細】MIZUNOPROミズノプロ木製実使用サイン入りトレーニングバットサイン入りになります。グリップヘッドにYB31と記載があるので横浜ベイスターズの31番だった選手だと思われます。吉村裕基選手選手のサインのようです。グリップにヒビがありますので使用する場合は素振り用でお勧めします。長さ 約86cm重さ 約990gプチプチ梱包してビニールラップで包んで発送致します。中古品になりますので現状販売をご理解頂ける方のみのご購入よろしくお願い致します。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜コメント、やり取りの最中でも購入された方が優先になりますのでご了承ください。商品の色に関してはご使用しているスマホやPCの設定などにより違いがあるように感じることがあります。画像をよくご確認の上ご購入ください。【発送について】商品の大きさや外箱の有無によって発送方法はこちらで指定させて頂きますのでご了承願います。発送までの期間は余裕を持って7日以内とさせていただいてますが商品によっては早く発送できることもあります。