読売ジャイアンツ　ホームユニフォーム　菅野智之　L

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商品詳細
野球チーム···読売ジャイアンツ読売ジャイアンツの菅野智之選手がまだ背番号19を付けていた時に購入した物です。3回ほどしか着用していないのでほぼ新品です。サイズはLです。興味を持っていただけた方は購入をご検討くださいませ。
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