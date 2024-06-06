バボラ Babolat ラケット バッグ ラケット12本収納可能 テニス

バボラ12本収納ラケットバッグブラックでカッコいいです。ラケットバッグテニスバッグBabolatラケットテニスバッグラケット１２本収納可能大切に扱っていましたので、比較的きれいなラケットバックですが、あくまで中古品です。御理解頂けましたらご購入ください。収納ポケットが多いので、カーキー、家の鍵、スマホ、リストバンド、時計等分けていれることができるので大変便利です。よろしくお願い致します。サイズPureTennisBackpackBlack●サイズ:約75×45×35cm●カラー:ブラック●仕様とスペック:・ラケットポケットx2・メインポケットx1・サイドアクセサリポケット×2・シューズポケットあり上部のループはフェンスやロッカーフックに簡単に掛けられます。通常の使用に伴う小さな傷はございますので写真判断にてご購入をよろしくお願い致します。神経質な方はご遠慮ください。折りたたんでプチプチ梱包で発送します。



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