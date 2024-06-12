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★新品未使用★ウールシュポルト uhlsport パット付キーパーパンツ
商品番号 X11197595809
商品名

★新品未使用★ウールシュポルト uhlsport パット付キーパーパンツ
ブランド名 ウールシュポルト
特別価格 税込 1,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★新品未使用★タグ付き★キーパー友人よりオススメを聞いてスポーツショップにて¥6500位で購入。キーパーをやる必要がなくなった為、出品致します。購入後、1度も袋から出さずに保管していました。素人保管です。ご理解のある方のご購入お願い致します。(返品交換不可)★防水対策し発送致します。ウールシュポルトUhlsportアナトミックGKショーツ（1005625）膝パッド・サイドヒップパッド付きゴールキーパートレーニングパンツメンズカラー:ブラックサイズ:XL（メーカーサイト参考値）身長177-183、チェスト97-103、ウエスト83-89#サッカー#フットサル#uhlsport#ウールシュポルト#キーパー
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