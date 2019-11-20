パドレス　ソト　ユニフォーム

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商品詳細
フアン・ホセ・ソト・パチェコ（JuanJoséSotoPacheco,1998年10月25日-）は、ドミニカ共和国サントドミンゴ出身のプロ野球選手（外野手）。左投左打。MLBのサンディエゴ・パドレス所属。タグ付きサイズ日本サイズでL海外だとMタティスjrダルビッシュマチャド
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