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パドレス　ソト　ユニフォーム
商品番号 J46987638617
商品名

パドレス　ソト　ユニフォーム
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 1,892 円
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商品詳細

フアン・ホセ・ソト・パチェコ（JuanJoséSotoPacheco,1998年10月25日-）は、ドミニカ共和国サントドミンゴ出身のプロ野球選手（外野手）。左投左打。MLBのサンディエゴ・パドレス所属。タグ付きサイズ日本サイズでL海外だとMタティスjrダルビッシュマチャド
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