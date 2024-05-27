オリックスバファローズ バファローブル バファローベル ぬいぐるみ



4月7日（金）発売】バファローブル＆バファローベルグッズ ...



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バファローベル - Wikipedia

オリックスバファローズ公式マスコットバファローブルバファローベルのぬいぐるみセット2020年に購入開封後、観賞用としてリビング保管目立った汚れは特にありません2体とも座らせた状態で約26cm足を伸ばすと34cmほどあります2体セットでバラ売りは致しません野球チーム···オリックス・バファローズ種類···その他