オリックスバファローズ バファローブル バファローベル ぬいぐるみ

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商品詳細
オリックスバファローズ公式マスコットバファローブルバファローベルのぬいぐるみセット2020年に購入開封後、観賞用としてリビング保管目立った汚れは特にありません2体とも座らせた状態で約26cm足を伸ばすと34cmほどあります2体セットでバラ売りは致しません野球チーム···オリックス・バファローズ種類···その他
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