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3張分【約11.7M】☓3 テクニファイバー X-Oneバイフェイズ1.30mm
商品番号 O24786356627
商品名

3張分【約11.7M】☓3 テクニファイバー X-Oneバイフェイズ1.30mm
ブランド名 テクニファイバー
特別価格 税込 2,332 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···テニスガットガットの素材···ナイロン・マルチ【約11.7Mカット品】☓3テクニファイバーエックスワンバイフェイズ130マルチフィラメントガット(TECNIFIBREX-ONEBIPHASE)ロールから約11.7m切り出したものの3個セットです。
http://narcologia.ru/goods/manufacture308341.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild281052.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi271447.html

3張分【約11.7M】☓3 テクニファイバー X-Oneバイフェイズ1.30mm
3張分【約11.7M】☓3 テクニファイバー X-Oneバイフェイズ1.30m | フリマアプリ ラクマ

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Tecnifibre｜X-ONE BIPHASE｜インプレ・レビュー | RACKET LABO

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