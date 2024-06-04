阪神タイガース JFK 直筆 サイン 色紙 球団公認色紙 優勝

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阪神タイガースのグッズを大量に出品しています。2005年以来の優勝でしたね、このままの勢いでCSも突っ走っていきましょう。昔から大事に集めていたサイン色紙です。球団公認色紙はキャンプ地で、本人より直接いただきました。いただいてからは、色紙にビニールを付けて、暗所で大切に保管していました。写真でも分かるように状態はかなり良い方だと思います。かなり貴重な選手のサインです。コレクション、お店、映えます。【商品説明】JFK直筆サイン色紙(球団公認色紙)•ジェフ ウイリアムス選手•藤川選手•久保田選手2003年から2012年までのサインを放出させていただきます。探している選手がいれば、持っている選手であれば出品も可能です。他サイトでも出品中ですので、早期終了する場合があります。即購入大丈夫です、早いもの勝ちです。#阪神#タイガース#優勝