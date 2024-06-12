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【新品未開封】ヨネックス　ポリツアーファイア125 200Mロール
商品番号 J82656886333
商品名

【新品未開封】ヨネックス　ポリツアーファイア125 200Mロール
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 5,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YONEXPORYTOURFIRE125ヨネックスポリツアーファイア　200メートルロール新品未開封品です。（商品特徴）SIF製法で優れたスナップバック。高い復元力で、威力あるスピードショット。種類···テニスガット用途···硬式
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