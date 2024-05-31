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新品未使用 ★ サッカー 日本代表 トラベルジャケット Mサイズ
商品番号 L84146686625
商品名

新品未使用 ★ サッカー 日本代表 トラベルジャケット Mサイズ
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,630 円
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商品詳細

ちょうどこれからしばらく着れる素材感♪サッカー日本代表のトラベルジャケットです。プレー用でも観戦用でもいけると思います。Mサイズ・タグ付きままの新品未使用です。正規品です。即購入OKです。以下、オフィシャルサイトより■商品　：サッカー日本代表2022トラベルジャケット■品番　：HD8932　SS080■素材　：リサイクルナイロン100%（平織り）■サイズ：M■カラー：ハイレゾブルー【商品特徴】重い優勝カップを持ち帰ることができるようになるためには、世界を飛び回らなければならない。飛行機やバスの中で選手たちが快適に過ごせるようにデザイン。ORIGAMIをコンセプトに開発されたユニフォームの独特なルックスにインスピレーションを受けている。力強い決意を象徴するパワフルなデザインに、快適な旅を支える吸湿機能、AEROREADYを組み合わせている。プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みの一つをカタチにした、リサイクル素材を60%以上使用したアイテム。スリムフィットフルジップ/スタンドカラーメッシュライニング吸湿性を発揮するAEROREADYサイドシームにジップポケット伸縮性のある袖口と裾サッカー日本代表エンブレムを熱転写2022年秋冬モデル箱なしで簡易包装し発送させていただきます。#サッカー#アディダス#adidas#サッカー#日本代表#アンセムジャケット#ウインドブレーカー#リバーシブルジャケット#トラベル#ジャケット#スポーツ#観戦
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