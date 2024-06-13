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- 片岡球子「めでたき赤富士」油彩 F6号 肉筆 サインあり
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商品詳細
片岡球子さんの肉筆風景画「めでたき赤富士」です。キャンバスに油彩で描かれています。絵のサイズ:32㎝×41㎝·F6号額のサイズ:49㎝×58㎝絵の右下にサインがございます。キャンバスの裏面に裏書きがございます。本作品には所定の鑑定書がありません。あくまでも肉筆画としての出品になります。ご理解の方をよろしくお願いいたします。
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