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大谷翔平　ボブルヘッド　二刀流ver.
商品番号 X30879020981
商品名

大谷翔平　ボブルヘッド　二刀流ver.
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 7,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

底に塗料か何か塊が付いています。写真で確認下さい。ロッジに飾っておりましたので埃の付着が見られます。拭き取って綺麗になったと思いますが、気にならない方はよろしくお願いいたします。
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