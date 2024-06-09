バボラ【交換用グロメット】ピュアドライブ (2021）900217×2［〠箱］③

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【バボラ ピュアドライブ（2021年用）交換用グロメット】2個セット。■品番：900217■中国製☆こちらは、【ゆうゆうメルカリ便／ゆうパケット】での発送です。バンパーのパーツが長いため、梱包資材『ゆうパケットの箱』に入れての発送になります。★値下対応は出来ません。★コメント不要で、即ご購入が可能です。