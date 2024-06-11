ポケモンカード　SAR オモダカ

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商品詳細
ポケカSARオモダカ本日パック購入したものとなります。スリーブ、硬貨ケースにて保管してあります。素人判断ですがカード表面にキズ等はありません。商品状態に厳しい方、神経質な方はご購入をお控えください。トラブル防止の為、必ず写真を確認の上でご購入下さい。値下げ交渉不可。購入時コメント不要、即購入可。
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