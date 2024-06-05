new balance ベンチコート 140

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【kix様専用】ベンチコート ロングコート ジュニア 子供 キッズ

ひまわり様専用ニューバランスのベンチコートです。サイズ140フード取り外し可能子供が2シーズン着ておりました。裏地ポリエステル部分に若干毛羽立ちがありますが、気になるほどではありません。ポリエステル100%自宅で洗濯可能です。着丈84センチ袖丈51センチ（多少の誤差はすみません）子どもが使用しておりました。ご理解いただける方のご購入よろしくお願いします。