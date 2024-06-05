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new balance ベンチコート 140
商品番号 V23579318370
商品名

new balance ベンチコート 140
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ひまわり様専用ニューバランスのベンチコートです。サイズ140フード取り外し可能子供が2シーズン着ておりました。裏地ポリエステル部分に若干毛羽立ちがありますが、気になるほどではありません。ポリエステル100%自宅で洗濯可能です。着丈84センチ袖丈51センチ（多少の誤差はすみません）子どもが使用しておりました。ご理解いただける方のご購入よろしくお願いします。
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