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商品詳細
⭐更に、お値下げしました⭐⭐ご覧頂きありがとうございます◡̈♥︎⭐ニューバランステニスシューズオールコートレディースWCH996D42Enewbalancerktです。2022年に購入し、１度インドアカーペットコートにて２時間使用しただけで、綺麗な状態です。とは言っても新品ではありませんので、ご理解のある方にご検討頂けましたら幸いです。newbalance専用箱にお入れしてお届け致します。１～5枚目の画像はWebよりお借りしました。品 番 WCH996カラー GRAYの表記ですが、 薄紫色に近いです。サイズ 25.5cmワイズ 2E定 価 14,850円サーフェス オールコート用特 徴・フューエルセル［反発弾性］・Nデュア［耐久性・サポート性］・Nデュランス［耐久性］・ハイポニット[フィット性・通気性・軽量性]・オーソライトインソール・日本ソフトテニス連盟公認メーカー#オールコート#ニューバランス#996#テニスシューズ●その他、注意事項：全体を確認しているつもりですが、見落としがあるかもしれません。中古品ということをご理解いただいた上でのご購入をよろしくお願いいたします。ご購入後の変更、返金、返品は致しません。コンパクトにたたんで、エコ梱包、最も安い配送方法でお届けいたします。発送後の輸送事故には責任を負えません。サイズ...25〜25.5cm
http://narcologia.ru/goods/secretarial653916.html
http://narcologia.ru/goods/message553127.html
http://narcologia.ru/goods/perforce675965.html
⭐一度のみ使用⭐new balance テニスシューズ AC 2E 25.5
⭐一度のみ使用⭐new balance テニスシューズ AC 2E 25.5
⭐一度のみ使用⭐new balance テニスシューズ AC 2E 25.5
⭐一度のみ使用⭐new balance テニスシューズ AC 2E 25.5
⭐一度のみ使用⭐new balance テニスシューズ AC 2E 25.5
⭐一度のみ使用⭐new balance テニスシューズ AC 2E 25.5
⭐一度のみ使用⭐new balance テニスシューズ AC 2E 25.5
⭐一度のみ使用⭐new balance テニスシューズ AC 2E 25.5
⭐一度のみ使用⭐new balance テニスシューズ AC 2E 25.5
⭐一度のみ使用⭐new balance テニスシューズ AC 2E 25.5
⭐一度のみ使用⭐new balance テニスシューズ AC 2E 25.5
⭐一度のみ使用⭐new balance テニスシューズ AC 2E 25.5
⭐一度のみ使用⭐new balance テニスシューズ AC 2E 25.5
http://narcologia.ru/goods/secretarial653916.html
http://narcologia.ru/goods/message553127.html
http://narcologia.ru/goods/perforce675965.html
⭐一度のみ使用⭐new balance テニスシューズ AC 2E 25.5
⭐一度のみ使用⭐new balance テニスシューズ AC 2E 25.5
⭐一度のみ使用⭐new balance テニスシューズ AC 2E 25.5
⭐一度のみ使用⭐new balance テニスシューズ AC 2E 25.5
⭐一度のみ使用⭐new balance テニスシューズ AC 2E 25.5
⭐一度のみ使用⭐new balance テニスシューズ AC 2E 25.5
⭐一度のみ使用⭐new balance テニスシューズ AC 2E 25.5
⭐一度のみ使用⭐new balance テニスシューズ AC 2E 25.5
⭐一度のみ使用⭐new balance テニスシューズ AC 2E 25.5
⭐一度のみ使用⭐new balance テニスシューズ AC 2E 25.5
⭐一度のみ使用⭐new balance テニスシューズ AC 2E 25.5
⭐一度のみ使用⭐new balance テニスシューズ AC 2E 25.5
⭐一度のみ使用⭐new balance テニスシューズ AC 2E 25.5