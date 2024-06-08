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kappa シャカシャカブルゾン
商品番号 N24830475220
商品名

kappa シャカシャカブルゾン
ブランド名 カッパ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丈···長袖サイズ···Mシャカシャカ素材のブルゾン内側はメッシュになってます。着用2回
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