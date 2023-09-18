中日ドラゴンズ 公式ファンクラブ バッグ4点セット

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オフィシャルファンクラブにて頂いたものです。トートバッグ、リュック、ボストンバッグ、ボディバッグの4点になります。全てビニールからは出しておりませんが長期間自宅保管していたものですのでビニールはテープか剥がれていたり多少ホコリっぽかったりします。出しておりませんので写真でご判断していただける方でお願いします。右上のデニム地リュックの白い部分は挟んである薄紙で、下にロゴが見えます。自宅保管品ですので神経質な方は御遠慮くださいませ。箱に入れる際、多少折り曲がる部分があります。即購入も大歓迎です！野球チーム···中日ドラゴンズ