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ヨネックス 全中　インターハイ　大会限定シャワーサンダル
商品番号 V40888345113
商品名

ヨネックス 全中　インターハイ　大会限定シャワーサンダル
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックス全中　インターハイ　大会限定シャワーサンダルです。新品未開封です。防水をして発送します。YONEX限定　2023年シャワーサンダルＬサイズ黒　ブラック種類···その他サイズ···L
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