THANK サンク 外野用 硬式グローブ ガバイレザー 右投げ用

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【メーカー】THANKサンク ガバイレザー Gabaileather硬式グローブ 日本製外野手用 硬式右投げ用【品名】品番 TGO-1カラー ブラック天然皮革（Gabaileather）硬式 外野手用グローブ硬式用 右投げ用右利きMADEINJAPAN販売価格 61,600円（税込）※添付画像9.10枚目にメーカー説明【商品の状態】使用感が少なく、球場やグランドで使用して付いたようなキズや汚れは全く有りません。湯揉み後に、パンチャーにて型を作り、軽くキャッチボールをして仕上げていますので軽いスレ程度はあります。グローブの小指に指を2本入れる仕様にしています、即戦力の硬式外野用グローブとしてすぐに使用可能です、画像を見てご判断をお願いします、全ての事を納得できる方のみご購入をお願いいたします。【付属品】和牛JBグローブ袋 新品練習用硬式ボール 新品競技の種類···硬式利き手・特徴···右利き用用途・種類···外野手用競技の種類···硬式利き手・特徴···右利き用用途・種類···外野手用