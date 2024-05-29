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【12個セット】サインボールケース（ＵＶカット）ウルトラプロ
商品番号 S42224054299
商品名

【12個セット】サインボールケース（ＵＶカット）ウルトラプロ
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 1,903 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎コメント無しで即購入OKです！◎お値引きは申し訳ございません！UltraProウルトラプロサインボールケースUVカット仕様・ＵＶカット仕様（SPF65相当）でボールの日焼けや退色を最小限にとどめます。・重ねてディスプレイ出来ます。・ボール固定用のツメが付いておりますので中心にボールがセット出来ます。・外寸：縦8cm×横8.1cm×奥行8.1cm・内寸：縦7.3cm×横7.4cm×奥行7.4cm※ボールは付属致しません。※複数個必要な場合は個数をご連絡ください。※定形外郵便の場合、保証は付きません。万が一郵便トラブル等が起きた場合、一切責任は取れません。サインボールや記念ボール等の大切なボールの収納にいかがでしょうか紫外線カットコレクションUVカットSPF65収納野球サインボール記念ボールジャイアンツ
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