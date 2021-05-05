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【入手困難】阪神タイガース 1985年優勝記念ボトル ウイスキー
商品番号 P64344088835
商品名

【入手困難】阪神タイガース 1985年優勝記念ボトル ウイスキー
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1985年の阪神タイガース優勝記念ボトルです。ウイスキーは未開封ですが箱の状態は良くありません-画像でご判断の上お願いします。ブレンデッドウイスキー特級原材料　モルト．グレーン容量760mlアルコール度数43度三楽オーシャン株式会社HanshinTigersblendedwhisky,alimitededitionbottolesoldtocelebrateavictoryin1985.JapanJapanese古酒優勝記念グッズ
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