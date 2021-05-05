【入手困難】阪神タイガース 1985年優勝記念ボトル ウイスキー

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商品詳細
1985年の阪神タイガース優勝記念ボトルです。ウイスキーは未開封ですが箱の状態は良くありません-画像でご判断の上お願いします。ブレンデッドウイスキー特級原材料 モルト．グレーン容量760mlアルコール度数43度三楽オーシャン株式会社HanshinTigersblendedwhisky,alimitededitionbottolesoldtocelebrateavictoryin1985.JapanJapanese古酒優勝記念グッズ
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