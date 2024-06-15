ロッディオ　5番ウッド

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商品詳細
ロッディオの5番ウッドになります。シャフトはファイヤーエクスプレスの75sxフェースとグリップ、ソケット部分に使用感ありますが、比較的美品物になります！ご理解いただける方、ご検討よろしくお願いします！
http://narcologia.ru/goods/reflector460564.html
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