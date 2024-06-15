【美品】HEAD RADICAL PRO ヘッド　ラジカルプロ 2023

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商品詳細
グリップサイズ···3ラケット面の広さ・フェース面積（平方インチ）···95〜99.9平方インチ性別···メンズ重量（g）···305〜319.9g
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http://narcologia.ru/goods/Persia175988.html
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