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レーザーラッシュ9S
商品番号 U52101171896
商品名

レーザーラッシュ9S
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レーザーラッシュ9Sガットはガムゾーンを貼っていますグリップは１回巻変えたあと使っておりませんハードヒッターの方におすすめです！傷等はありますが割れはありません性別...レディースメンズ兼用ソフトテニスラケット面の広さ（平方インチ）...〜94.9平方インチグリップサイズ...1バランス・フレームの厚み（mm）...23〜23.9mm重量（g）...230〜244.9g
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