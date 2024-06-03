レーザーラッシュ9S

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商品詳細
レーザーラッシュ9Sガットはガムゾーンを貼っていますグリップは１回巻変えたあと使っておりませんハードヒッターの方におすすめです！傷等はありますが割れはありません性別...レディースメンズ兼用ソフトテニスラケット面の広さ（平方インチ）...〜94.9平方インチグリップサイズ...1バランス・フレームの厚み（mm）...23〜23.9mm重量（g）...230〜244.9g
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