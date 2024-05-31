スコッティキャメロン　ブルズアイ　ヘビーフランジ

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商品詳細
スコッティキャメロンのブルズアイ ヘビーフランジです。長さは33インチです。グリップはタイトリスト純正品です。中古で購入し自宅内のパターマットでのみ使用していました。芯に当たると気持ちの良い打感が広がります。ただ合う合わないはあると思います。合う方がいればお譲りしたいと思っています。なかなか見ないパターだと思いますのでぜひお試し下さい。中古品ですので使用感はあります。ご了承のうえご購入検討をお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/mythic743835.html
http://narcologia.ru/goods/Persia593788.html
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タイトリスト スコッティ・キャメロン ブルズアイミルドヘビーフランジ ...
販売商品 ＞ パター ＞ スコッティ・キャメロン ＞ BULLSEYE ...
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