

コース未使用☆極美品 ミズノ efil レディース ゴルフクラブセット 7本 コース未使用☆極美品 ミズノ efil レディース ゴルフクラブセット 7本



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コース未使用の極美品です。一流メーカーミズノのオールインワンモデルですのでクラブの長さバランス等最適に作られておりますので初心者の方でも安心してお使いいただけるセットとなっております。これからゴルフを始めるにおすすめのクラブセットです。上達しても買い換える事なく、末長くお使い頂けるかと思います。〜コンディション〜コース未使用です。室内の練習場のみ数回使用しておりますので細かなスレ傷はございますが目立つ傷や汚れもない極美品の商品です。キャディバッグも通常使用に伴う細かな傷や破れ、汚れなどございますが全体的な状態は良好です。その他のレディースクラブも出品しております。下記↓をクリックしてお探し下さい＾＾#vuzzladiesgolf〜商品情報〜◇メーカー：MIZUNOミズノ◇モデル：efil◇番手：1W、4W、5U、7、9、S、パター（計7本）◇シャフト:純正カーボン◇フレックス：L◇ヘッドカバー：なし◇性別/利き手：女性/右〜簡易清掃済み〜ヘッド部、シャフト、グリップは自然に優しい100％天然成分のみでできた洗剤を使用して、洗浄し汚れを落としております。キャディバッグも簡易清掃済みです。〜発送に関して〜傷がつかないよう十分注意して梱包し、佐川急便のゴルフ便にて発送いたします。〜注意事項〜即購入大歓迎です。あくまでも中古品ですので、神経質な方や細かい事を気にされる方のご購入（または入札）または購入後のご質問はご遠慮願います。他サイトにも出品していますので、そちらと被った場合は早い方を優先させて頂きます。トラブル防止のため、専用お取置きはご遠慮下さい。ご質問等ございましたらお気軽にコメント頂けると幸いです。ゼクシオミズノツアーステージスリクソンナイキ管理番号：011.003-410132