キャロウェイ　ローグST MAX ドライバー

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商品詳細
買い替えに伴う出品になります。半年使用しましたが練習場メインでコースは1回のみ使用。サブとして使っていたので使用頻度は少なく美品になります。キャロウェイローグSTMAXドライバー9.0度シャフト VENTUS5forCallawayフレックス Sロフト角 9.0度ヘッドカバー付きあくまでも中古品となりますので、写真で確認していただき、ご理解の上で購入お願い致します。
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