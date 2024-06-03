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キャロウェイ　ローグST MAX ドライバー
商品番号 G15830316509
商品名

キャロウェイ　ローグST MAX ドライバー
ブランド名 キャロウェイ
特別価格 税込 16,974 円
在庫状況 あり

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商品詳細

買い替えに伴う出品になります。半年使用しましたが練習場メインでコースは1回のみ使用。サブとして使っていたので使用頻度は少なく美品になります。キャロウェイローグSTMAXドライバー9.0度シャフト　VENTUS5forCallawayフレックス　Sロフト角　9.0度ヘッドカバー付きあくまでも中古品となりますので、写真で確認していただき、ご理解の上で購入お願い致します。
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