ローテーブルインダストリアル調

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リサイクルウッドを使ったインダストリアル調テーブルです。古材使用なので曲がり、ヒビ、割れ、汚れ、あります。というか、さらにダメージ、エイジング、汚し、をしています。釘穴も開いていますし、新しく開けています。それらを「味」として理解して下さいm(__)mウレタンニスで仕上げているので表面はツルッツルです！独自の加工、塗装により深みのある色合いになっています。同じものは2度と作れません。上に座ってもガッチリしていますので強度的にも問題ありません。（座ってすみません。）古材横71cm奥49cm高38cm#ローテーブル#コーヒーテーブル