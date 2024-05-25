専用 消しゴムはんこ

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オーダー、再制作①千手観音(座像)3,910円②八臂弁財天2,120円③三面大黒天2,420円④毘沙門天1,620円4点計10,070円送料差額△360円合計9,710円┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅サイズ①6㎝×7.7㎝②6㎝×7.5㎝③5.4㎝×6.7㎝④4.3㎝×8.2㎝ご購入は完成品を見て頂いた後、ご検討下さいませ。お時間頂戴しますが、宜しくお願い致します。