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コヤンイサムチョン　ハンドメイド　チューリップ バッグイチゴ柄赤　赤ずきんちゃん
商品番号 X18655104144
商品名

コヤンイサムチョン　ハンドメイド　チューリップ バッグイチゴ柄赤　赤ずきんちゃん
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◉チューリップバッグ　デニム　イチゴ柄赤サイズ横幅（上部）　約32cm縦　　約23cmマチ　約12cm持ち手　約40cmDカン前後ポケット※外ポケットは500mlのペットボトルが入ります✼••┈••✼••┈••✼••┈••✼••┈••✼••┈••✼••┈•この商品は、(コヤンイサムチョン)のファブリックを使用した（二次使用・モコモコ）のハンドメイド品です。(コヤンイサムチョン)オリジナル製品ではありません。ファブリックイラストの著作権JAESUNSHOPが所有します。✼••┈••✼••┈••✼••┈••✼••┈••✼••┈••✼••┈••✼素人のハンドメイド品です。ひとつひとつ丁寧にお作りするのを心がけておりますが生地のヨレ、縫い目のヨレ、左右非対称、サイズ誤差等あるかもしれません。ハンドメイドの温かみとして御理解頂ける方のみよろしくお願い致します。
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