ボックステッシュカバー★マルチーズちゃん★吊り下げタイプ★ハンドメイド

クッキー様専用ですマルチーズちゃん10/24ボックステッシュカバーリバーシブル吊り下げタイプ■4→おリボンマルチーズちゃん800円内側紫地肉球柄テッシュ取り出し口飾り両面薄ピンクリボン■5→マルチーズちゃん値上げ前の生地750円内側白地に茶系肉球柄テッシュ取り出し口飾り両面薄ブルーリボン■6→マルチーズちゃん値上げ前の生地750円内側白地いちご柄テッシュ取り出し口飾り表→黄色ボタン裏→お任せ３点【動物保護団体へ売上げの一部寄付】と記載していませんのでおまとめ値引き1点につき50円800円＋750円＋750=2300円おまとめ値引き150円2300円－150円計2150円しばらくお待ちください(..)



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