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未開封『王者の剣』伝説のアイテム編ドラゴンクエスト レジェンドアイテムズギャラリ
商品番号 N96062071117
商品名

未開封『王者の剣』伝説のアイテム編ドラゴンクエスト レジェンドアイテムズギャラリ
ブランド名 スクウェアエニックス
特別価格 税込 1,845 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドラゴンクエストレジェンドアイテムズギャラリー伝説のアイテム編・王者の剣ブリスター内袋未開封。外箱はオマケ程度に。気になる箇所があれば別途撮影します。(ちなみに置いている場所は床では無く立ち作業用の高いテーブルです)
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