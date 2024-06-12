

未開封『王者の剣』伝説のアイテム編ドラゴンクエスト レジェンドアイテムズギャラリ 未開封『王者の剣』伝説のアイテム編ドラゴンクエスト レジェンドアイテムズギャラリ



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ドラゴンクエストレジェンドアイテムズギャラリー伝説のアイテム編・王者の剣ブリスター内袋未開封。外箱はオマケ程度に。気になる箇所があれば別途撮影します。(ちなみに置いている場所は床では無く立ち作業用の高いテーブルです)