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- 未開封『王者の剣』伝説のアイテム編ドラゴンクエスト レジェンドアイテムズギャラリ
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商品詳細
ドラゴンクエストレジェンドアイテムズギャラリー伝説のアイテム編・王者の剣ブリスター内袋未開封。外箱はオマケ程度に。気になる箇所があれば別途撮影します。(ちなみに置いている場所は床では無く立ち作業用の高いテーブルです)
http://narcologia.ru/goods/ordering955479.html
http://narcologia.ru/goods/pompous475723.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful612951.html
未開封『王者の剣』伝説のアイテム編ドラゴンクエスト レジェンドアイテムズギャラリ
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