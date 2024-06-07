新品 フロアソファ アイボリー ローソファ コンパクト 省スペース 座椅子 2人

【重要】・沖縄と離島は、配送不可です。（北海道=送料無料！）⚠️宅急便の配送に、お電話番号が必要なので購入後お知らせ下さい。・「土日祝」を除いた2～3日で発送させて頂いております。（年末年始・お盆は長期休暇あり）❌値引き交渉は、ご遠慮下さい。ーーーーーーーーーーーーーーー（↓クッション全商品↓）#カノンクッション（↓同じタイプ一覧↓）#カノンエレガンス【カラー:アイボリー】※8色販売していますが、こちらは「アイボリー」の販売ページです。低反発のフロアソファソファを置きたいけど、圧迫感が気になる方にお勧めなのが高さを抑えたフロアソファ。床に近いフロアソファは、開放感もあり、安心感も感じられます。小さなお子さんやペットがいてもロータイプなので高さが安心！◎安心品質の日本製！ーーーーーーーーーーーーーーー【生地素材】\u003cネップ生地\u003e◎アクリル40％・ポリエステル30％・綿30％\u003cカラー\u003e・アイボリー・ベージュ・グレー・ブラウン・ブラック\u003cデニム調生地\u003e◎ポリエステル49％・綿51％\u003cカラー\u003e・ネイビー・インディゴ・カーキーーーーーーーーーーーーーーー⚠️出荷準備後のキャンセル・お客様都合の返品はお受け出来ませんので、ご購入は慎重にお願いします。（不良の場合は交換対応）・サイズ・重量は概算です。・カバーは洗濯できません。汚れた場合は濡れたタオル等で軽く叩きながら汚れを落として下さい。・ヤマト運輸で「最短日」お届けになります。・領収書の発行はしておりません。ーーーーーーーーーーーーーーー※こちらは、ヨギボーyogiboモグmogu無印ニトリイケアIKEA製品ではありません。リラクゼーションテレワーク在宅読書昼寝リビングクッションソファペット犬猫キッズフロアクッションリモートワークペア2人掛けラブソファ



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