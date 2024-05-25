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新品　ソファー　ソファ　ベージュ　3人掛け　ソファーベッド　ブラック×ベージュ
商品番号 A14082518809
商品名

新品　ソファー　ソファ　ベージュ　3人掛け　ソファーベッド　ブラック×ベージュ
ブランド名 Avital
特別価格 税込 20,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※お客様にお送りする商品は新品、未使用、未開封品になります。■カラーベージュ■サイズ詳細は写真9枚目参照■付属品クッション×3傷防止フェルト■配送について※大型商品の為、離島へのお届けは出来ません。※配送は佐川急便を予定しております。※2個口でのお届けとなります。カラー···ベージュサイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）機能···オットマン付
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