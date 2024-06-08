オールドカリモク　ソファー①　一人掛け　1p 椅子　チェア　カリモク家具　レトロ

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ご覧頂きありがとうございます。オールドカリモク ソファーチェア①高級感の漂う逸品となっております。古い物なので小傷などはご了承下さい。その他気がつかない傷などあるかも知れませんがご了承ください。かなりしっかりとした造りの椅子です。クッションが分厚く座り心地も最高です。ヘタリは感じません。中古品に理解のある方よろしくお願いしますサイズ横約80cm奥行き80cm高さ85cmクロネコヤマトの家財便にて発送予定です。他にもオールドカリモクのソファーを出品しております。全てセットでしたら多少お値引きいたします。直接引取可能です。直接引取でしたら送料を引かせて出品させて頂きます。ご検討よろしくお願いいたします。