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オールドカリモク　ソファー①　一人掛け　1p 椅子　チェア　カリモク家具　レトロ
商品番号 E79856169744
商品名

オールドカリモク　ソファー①　一人掛け　1p 椅子　チェア　カリモク家具　レトロ
ブランド名 Evital
特別価格 税込 8,428 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。オールドカリモク　ソファーチェア①高級感の漂う逸品となっております。古い物なので小傷などはご了承下さい。その他気がつかない傷などあるかも知れませんがご了承ください。かなりしっかりとした造りの椅子です。クッションが分厚く座り心地も最高です。ヘタリは感じません。中古品に理解のある方よろしくお願いしますサイズ横約80cm奥行き80cm高さ85cmクロネコヤマトの家財便にて発送予定です。他にもオールドカリモクのソファーを出品しております。全てセットでしたら多少お値引きいたします。直接引取可能です。直接引取でしたら送料を引かせて出品させて頂きます。ご検討よろしくお願いいたします。
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