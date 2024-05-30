【 新品 未使用 】 藤原純 さん 器 小鉢 皿 2 点 セット

ご覧いただきありがとうございます。生活スタイルの変化に合わせて、お気に入りのものを少しずつ手放すことにいたしました。藤原純さん器小鉢皿2点セットサイズ…約13㎝×約10㎝×高さ約3.7㎝ 素人採寸ですので誤差はご了承ください。2年半ほど前に個展にて購入し、未使用のまま保管しておりました。ペット・喫煙者無しの自宅保管品となります。一度個人の手元に渡ったお品であります為、画像をご覧いただき納得された方のみご購入ください。細かな点を気にされる方、神経質な方は購入をお控えください。申し訳ございませんが、お値下げ交渉、返品はご遠慮ください。コメント等でご依頼いただきましても、対応いたしかねます。宅急便コンパクト又はゆうパケットプラスにて配送させていただきます。ほかの出品物と同時購入をご希望の場合、お問い合わせいただきましたら、片方の送料分をお値下げさせていただきます。コメント途中でも、先に購入された方を優先させていただきますことをご了承ください。どうぞよろしくお願いいたします。



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