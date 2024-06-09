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- ★値下げ中アルモニア(ARMONIA) BONITA ソファ ブラウン×ベージュ
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商品詳細
★連休値下げ中ですアルモニアのローソファです。色はブラウン×ベージュです。数年前に購入しました。説明書あり。仕事部屋で気分転換にたまに使用していた程度です。喫煙なし環境、ペットなし環境です。ソファ本体：横1780mm×奥行き890mm×高さ1160mm脚の高さ：50mm約56kgフェザー、高密度ウレタン35kg/m3、木材、ウェイビングテープ、ファブリック（布地）サイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）#BONITA#ソファ#ストレートソファ#ローソファ
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