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- まつ毛ネイルソファ電動リクライニングチェア シエロplus＜ウォームグレー＞
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商品詳細
カラー···ウォームグレーサイズ···1～1.5人掛け（～99cm）【GANA】電動リクライニングチェアシエロplus＜ウォームグレー＞■サイズ：幅68X奥行き105X高さ118cm■リクライニング時：幅68X奥行き178X高さ80/SH60cm 最大角度約170°■梱包サイズ：幅72X奥行き76X高さ79cm■重量：約42.1kg■耐荷重：130kg■消費電力：75W■シート：PU/PVC■カラー：ウォームグレー/ヌードベージュ\u003cサポートクッション\u003e今年の７月に購入いたしましたが諸事情により、使用しなくなりましたので出品いたします！一度も使用していませんが 自宅保管の為御了承くださいませ引き取り歓迎神奈川県在中、東京都在中の方は場所によってはお届けいたします！
http://narcologia.ru/goods/message271527.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion103378.html
http://narcologia.ru/goods/protein420234.html
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