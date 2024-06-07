木の椅子　手作り　インテリア

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商品詳細
※値下げしました。素朴な木の椅子100%手作りで、新品です。木の材料はタモ国産のい草の紐で座面を編んでいます。塗装はオイル塗装。大人用です。落ち着きます。主な素材···木、い草#家具 #シンプル家具#椅子 #暮らし #読書テイスト···アジアン主な素材···木テイスト···洋風テイスト···アジアン
http://narcologia.ru/goods/troupe405311.html
http://narcologia.ru/goods/influenza634093.html
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