

木製の椅子 - 手作りの木と鉄。



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木の椅子 手作り インテリア 数量は多い 8232円引き www.geyrerhof.com



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手作り家具コロール】はじめての椅子（アルダー）【E-035】 - 福岡県 ...

※値下げしました。素朴な木の椅子100%手作りで、新品です。木の材料はタモ国産のい草の紐で座面を編んでいます。塗装はオイル塗装。大人用です。落ち着きます。主な素材···木、い草#家具 #シンプル家具#椅子 #暮らし #読書テイスト···アジアン主な素材···木テイスト···洋風テイスト···アジアン