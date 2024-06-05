砥部焼 皿 角皿 4セット



砥部焼の和食器 スギウラ工房の角皿【砥部工房 からくさ】



砥部焼の和食器 梅山窯の角皿 【砥部工房 からくさ】



砥部焼 中田窯 ４寸角皿 釉裏紅 苺 B | kogeiseikatsu.shop



砥部焼 梅山窯 5.2寸角皿（唐草）【和食器通販e-tobeyaki.com】



砥部焼 中田窯 ４寸角皿 釉裏紅 苺 B | kogeiseikatsu.shop



砥部焼の和食器 角皿 【砥部工房 からくさ】



砥部焼 梅山窯 5.2寸角皿（ふたつ花）



砥部焼/中田窯/6寸リム皿（釉裏紅加彩）/緑⑦ | うつわと道具 うわのそら



砥部焼 中田窯 ４寸角皿 釉裏紅 苺 B | kogeiseikatsu.shop



角皿 特大 木の葉 半磁器 森陶房 砥部焼



砥部焼 梅山窯 6寸長角皿（三つ葉）-砥部焼通販 e-tobeyaki.com



砥部焼/中田窯/4寸丸皿（印判花）⑦ | うつわと道具 うわのそら



たたら造り 長角皿 粉引櫛目〔美濃焼 不動窯〕 | 【季節のテーブル・器百選】



皿 | 砥部焼 梅山窯



小花文 ７寸深皿 青｜陶彩窯 長戸製陶所 砥部焼

砥部焼 梅山釜のお皿です！砥部焼が好きでたくさん集めていますが使用する機会がなく出品致します。焼き魚やお刺身、またケーキやお菓子などの使用にもいかがでしょうか？数回使用し保管しておりました。特に目立った汚れもなくまだまだお使いいただける状態の良いお品物です。自宅保管、中古品となりますので神経質な方はご遠慮くださいませ。サイズ縦13.5cm×横18cm×高さ2.5cm平置きでの素人メジャー寸法となりますので多少の誤差はご理解の程よろしくお願い致します。最後までご覧いただきありがとうございました。お皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)、皿/プレート切子/焼き物ブランド···砥部焼皿/プレート形状···角