直接引取で¥8000 ローソファ 3WAY おしゃれ 2人掛け コンパクト

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テイスト···シンプル・ベーシック、ナチュラルカラー···グレーサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）#ソファ#ソファー#ローソファ#ローソファー#グレー#シンプル#ベーシック#ナチュラル#2人掛け#2.5人掛け#ソファベッド#おしゃれ#北欧#タンスのゲン#ソファベッド模様替えのため出品します。2〜2.5人掛けのローソファーです。広げるとベッドにもなります。※クッションは出品対象外です。送料込みのお値段で表示させて頂いておりますが大阪市内に直接引取に来て頂ける方ですと¥8000でお取引可能です。お気軽にご相談、コメントください。