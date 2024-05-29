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かわいい　２人掛けソファ　ブラック　アンティーク風　ゴスロリ　ボタン締め
商品番号 G30547850926
商品名

かわいい　２人掛けソファ　ブラック　アンティーク風　ゴスロリ　ボタン締め
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 23,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ：約　横幅143x奥行80x高さ80cm　(床から座面までの高さ45ｃｍ)このメルカリ対商品はソファのみです。絵は対象外です。
http://narcologia.ru/goods/monophonic573312.html
http://narcologia.ru/goods/preference900638.html
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