LOWYA ロウヤリクライニングソファー※直接引取　大阪市港区　高速道路近く

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■ブランド LOWYA■商品名 [幅88]家ダラの最高峰1人掛けリクライニングソファ■購入 公式オンライン■色 黒一年位前に購入しました。あまり使う機会がなくて、お譲りします■状態 カバーをかけており、全体的に綺麗※座面に傷みがあり（写真２枚目）※側部少し小傷などあり（4枚目〜5枚目）※猫を飼っているため、毛の付着がある場合があります。気になる方は公式サイトよりお求めください。※返品やクレームはお受けできかねます。以下、安全なお取引のためご一読ください。※椅子部分と背もたれ部分、分割できる仕様になっています。持ち運ぶ際は分割した状態のほうが運びやすいため、分割した状態でお渡しします。※猫を飼っています。毛の付着がある場合がございます。アレルギーのある方や気になる方はご遠慮ください。※個人の保管品です。多少の小傷や汚れがある場合もございます。以下、公式サイトより素材ソフトレザータイプ：PUウレタンフォーム重量 約43kg耐荷重 約100kg↓商品の詳細https://www.low-ya.com/goods/F204_G1186以下は引き取り詳細です。ご了承の上、ご購入ください。■引き取り詳細当方の自宅までお越しいただける方でお願いします。■日時平日は現在在宅勤務のためいつでも可能です。休日はご相談の上決定できれば幸いです。■場所 大阪市港区磯路磯路公園近く最寄り駅の目安 環状線弁天町駅 徒歩10分ほど地下鉄中央線弁天町駅徒歩5分ほど高速道路も近いです。お車でお越しください。■そのた自宅はエレベーター有、自宅の玄関前（2階です）まで運搬致しますが、それ以降の車までの運搬は恐れ入りますがご購入様でお願いいたします。※駐車場が近くにないので(契約の駐車場のみなので)、念のため3人ほどでお越しいただき、一人がお車で待機などが、安全かと思います。)※梱包用のダンボールは破棄済、このまま裸の状態でのお渡し予定です。※破損防止のため、古い毛布などをご用意いただくことをおすすめします※業務用の台車などがあれば便利かもしれません※お品は重たいです。女性だと運搬が大変かと思います。ニトリ、無印、イケア、北欧家具がお好きな方にも