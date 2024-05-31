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●最終価格●藤井風さん　Blue KazeTシャツ　M
商品番号 O24157548618
商品名

●最終価格●藤井風さん　Blue KazeTシャツ　M
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 3,619 円
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商品詳細

⭐都合により９月20日までの出品となります⭐数ある中からご覧頂きありがとうございます(*^-^)⬛ご購入前にお手数ですが、プロフィールをご一読下さい⬛藤井風さんアジアツアー台北公演購入品です。⭐即購入可新品未開封の為、初期不良には対応できない事をご了承下さい。★素人の自宅保管です。完璧を求める方、細部まで気にされる神経質な方は、申し訳ありませんが、ご購入はご遠慮下さい。⭐半分に畳みコンパクトにし発送させて頂きます。また、発送はゆうゆうメルカリ便に変更する場合があります。#藤井風#Bluekaze#アジアツアー#Tシャツ#Mサイズ#ミュージシャン#メンズ#レディース#ユニセックス人気ソロアーティスト...藤井風グッズ種類...Tシャツ
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